Міністр оборони Естонії у Києві оголосив про пакет військової допомоги для ССО

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур у Києві оголосив про черговий пакет військової допомоги для України.

Як повідомляє пресслужба відомства, цей пакет допомоги, який складається з автоматів, пістолетів, безпілотних літальних апаратів, тепловізорів, генераторів та зарядних пристроїв, передадуть українським силам спеціальних операцій.

«Ми неодноразово підтверджували, що наша допомога Україні триватиме стільки, скільки буде потрібно. Окрім безпосередньої допомоги озброєнням, ми допомагаємо Збройним силам України навчанням та іншим необхідним, що дає Україні передумову для перемоги у війні», – сказав міністр оборони Ганно Певкур.

За його словами, Естонія також пропонує Євросоюзу швидко придбати щонайменше один мільйон 155-мм снарядів для допомоги Україні.

Крім того, як заявив Ханно Певкур, Таллін передає польовий мобільний шпиталь, який рятуватиме життя українських захисників на фронті.

«Дуже важливою є підтримка, забезпечення, відновлення і лікування наших поранених воїнів. І завдяки Естонії поблизу поля бою працюють мобільні польові шпиталі. Ми разом з Ханно Певкуром добре розуміємо, що збереження життя і здоров’я воїнів – є однією з наших цінностей, на відміну від росіян, які використовують своїх солдатів як гарматне м'ясо», – сказав міністр оборони України Олексій Резніков.



Естонія надала Україні військову допомогу на суму майже 400 мільйонів євро або понад 1% свого ВВП.