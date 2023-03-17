Бельгія передасть Україні 240 військових вантажівок – ЗМІ

Бельгія передасть Україні 240 військових вантажівок марки Volvo, пише De Standaart.

Загалом у бельгійській армії – 400 військових вантажних автомобілів цієї марки, частина з них оснащена кранами й евакуаторами.

Вони перебувають в експлуатації з початку 1990-х років, у 2023 році Бельгія має намір закупити для своїх потреб нові військові вантажівки. У пакет також включені запасні частини, що є на складі.

Перші машини відправлять уже наступного тижня. У Міноборони Бельгії зазначили, що часто акцент при наданні допомоги Києву робиться на постачанні зброї, але логістика є не менш важливим питанням. Крім того, українським військовим не знадобиться навчання для керування цими машинами.

Раніше координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що найближчими днями США можуть оголосити про новий пакет військової допомоги для України. За його словами, Сполучені Штати зберігатимуть рішучість допомагати Україні й надалі.

Американські військові вважають, що Київ розраховує розпочати наступ у найближчі шість-вісім тижнів, коли потеплішає та українські війська завершать навчання тактиці маневрування у Німеччині.