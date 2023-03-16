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Швеція і Британія підписали угоду про додаткову артилерію для України. Стокгольм передасть Києву 8 систем Archer

Так виглядає шведська самохідна артилерійська установка Archer

Швеція у четвер оголосила про угоду щодо продажу своєї мобільної артилерійської системи Archer Великобританії, що дозволить Лондону передати Україні свою більш старого зразка артилерійську систему AS90. У заяві уряду Швеції йдеться, що Британія закупить 14 одиниць Archer.

У січні Стокгольм оголосив також, що відправить систему Archer безпосередньо в Україну без зазначення кількості, а у четвер підтвердив, що йдеться про вісім одиниць.

«Артилерія, така як Archer, разом із бронетехнікою та танками підвищить обороноздатність України та дозволить їй відвоювати територію», – заявив міністр оборони Швеції Пол Джонсон.

Великобританія заявила, що 14 систем Archer послужать «тимчасовою заміною 32 артилерійським системам AS90, які Великобританія подарувала Збройним силам України».

Лондон оголосив про відправку AS90 до України у січні.

Уряд Швеції заявив, що наразі надав Україні військову підтримку на понад півтора мільярда доларів.

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