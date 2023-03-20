Крим: соцмережі повідомляють про вибухи й перебої зі світлом у Джанкої

У окупованому Джанкої 20 березня пролунала серія гучних вибухів, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на користувачів місцевих телеграм-каналів.

Зокрема, про вибухи в Джанкої повідомляють підписники каналу «Крымский ветер», про можливу роботу протиповітряної оборони та збиття безпілотника пишуть у коментарях каналу «ЧП Северный Крым».

Крім того, згодом російські та кримські телеграм-канали повідомили про перебої зі світлом у місті в районі 7-ї школи.

Крім того, низка проросійських телеграм-каналів із Криму повідомляють про падіння уламків на магазин на вулиці Жовтневій.

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За словами місцевих жителів, у місті продовжують чути звуки польоту безпілотників, а також стрілянини та вибухів.

Російська влада Криму і російські військові поки не коментують ситуацію. Українські військові також поки що не давали коментарів щодо даної ситуації.

Починаючи з серпня 2022 року у Криму та Севастополі регулярно чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українським безпілотникам» або «роботою ППО».