Федоров про вибух авто в окупованому Мелітополі: «інформація про двох поранених – пропаганда»

Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявляє, що внаслідок вибуху авто в окупованому російськими військами Мелітополі постраждав лише директор підприємства «Міський транспорт» Іван Ткач.



«Ніхто, крім Ткача, не постраждав. Інформація про ще двох поранених – чергова пропаганда, яку намагаються розігнати вороги», – розповів він в ефірі Радіо Свобода.



За даними Федорова, вибух стався у дворі житлового кварталу на вул. Героїв України в окупованому місті.



«Вважаю, що це зробили самі окупанти, бо вони починають зачищати своїх же зрадників. Ткач володів інформацією, хто з військових куди пересувався, кого переводили. Саме під головуванням Ткача на станції автовокзалу «Мелітополь» була влаштована ночівля для російських військових, які переправлялися з одного місця в інше. В той же час, про всі місця перебування колаборантів дуже добре відомо нашим місцевим жителям і силам спротиву», – розповів він.



Федоров додав, що, за його даними, співпрацювати з окупаційною владою Ткача ніхто не змушував, він сам проявив ініціативу і пішов на співпрацю з березня 2022 року. В окупованому Мелітополі він одним із перших організував пасажирські перевезення між окупованими територіями України, анексованим Кримом та Росією.

Підтвердити чи спростувати ці дані неможливо, оскільки Мелітополь перебуває під тимчасовою окупацією російських військ.



Про вибух авто в окупованому Мелітополі Запорізької області стало відомо 14 березня. Спочатку деякі телеграм-канали повідомили, що через вибух загинув так званий «голова МЧС Запорізької області» Дмитро Кучерков. Однак пізніше окупаційна влада Мелітополя підтвердила, що від поранень в лікарні помер директор «Муніципального унітарного підприємства «Міський транспорт» окупованого Мелітополя Іван Ткач. До того ж, окупаційна влада заявила, що внаслідок вибуху було поранено двох місцевих мешканців.



Видання «Українська правда» з посиланням на джерела в СБУ повідомляло, що Іван Ткач використовує міський транспорт для того, щоб перевозити найманців «ПВК Вагнер» до лінії фронту в Запорізькій області.