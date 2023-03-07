Крим: жителя Судака тимчасово затримали у справі про пошкодження залізниці

У окупованому Судаку ввечері 6 березня російські силовики провели обшук у будинку кримського татарина Едема Муртазаєва, після чого його разом із дружиною затримали і вивезли в управління ФСБ Росії в Сімферополі, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що обшук та затримання пов’язані з пошкодженням залізниці у Криму. Пізніше Муртазаєва відпустили.

«Ввечері, близько 21:00, озброєні люди скоїли напад на будинок кримського татарина Муртазаєва Едема, розташований у житловому масиві Судака. Незабаром нападники силоміць посадили господаря будинку Муртазаєва Едема та його дружину в машину та вивезли у невідомому напрямку. Вторгнення російських карателів до будинку Муртазаєва Едема та подальші їхні дії в будинку зафіксовано камерами віддаленого відеоспостереження, встановленого у будинку. Стало відомо, що Едему Муртазаєву висунуто звинувачення за частиною 1 статті 281.1 КК РФ «Сприяння диверсійної діяльності» (запроваджено Федеральним законом від 29.12.2022 N 586-ФЗ)», – написав Чубаров.

За даними «Кримської солідарності», о 2 годині ночі Муртазаєва відпустили додому після допиту у ФСБ Росії.

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Раніше ФСБ РФ провела обшук у будинку кримських татар Джемілових у селі Приємне Побачення Бахчисарайського району Криму через пошкодження залізниці у селі Поштове.

Увечері 23 лютого у Бахчисарайському районі Криму невідомі пошкодили залізницю. Внаслідок цього було зупинено рух електричок та поїздів.

Проросійський блогер Олександр Таліпов, який співпрацює з російськими силовиками в Криму, назвав подію «диверсією». За його даними, «вибуху не було, працювали переносним зварюванням та вирізали частину полотна». Він стверджує, що «проводяться оперативні заходи, особу підозрюваних встановлено».

Російські силовики офіційно не повідомляли про причини того, що сталося.