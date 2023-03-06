Крим: російський голова Керчі заявив про «провокацію» через дзвінки жителям щодо бомбосховищ

Жителі Керчі 6 березня отримують дзвінки з невідомих номерів із закликами з’ясувати знаходження бомбосховищ – повідомив російський голова міста Святослав Брусаков, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

За його словами, ті, хто телефонує, представляються співробітниками керуючих компаній. Брусаков заявив, що керуючі компанії не проводять жодного обдзвону.

За даними російського голови міста, такі телефонні дзвінки здійснюються з метою викликати панічні настрої серед керчан. Він закликав усіх «не піддаватися на провокації та зберігати спокій».

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3 березня російський глава Севастополя Михайло Развожаєв також попереджав мешканців про дзвінки від нібито керуючих компаній. За його інформацією, городяни отримують дзвінки до Viber із проханнями самостійно з’ясувати місце розташування найближчого бомбосховища, щоб пересидіти у ньому у разі атаки.

У лютому в Росії та Криму по радіо лунала повітряна тривога. Рятувальники заявили про злам.