США направили новий безпілотник у бік Криму – він веде розвідку, не залітаючи до акваторії Чорного моря

США направили новий розвідувальний безпілотник у бік окупованого Росією Криму, свідчить інформація з сервісу Flightradar24.

За даними сервісу, дрон RQ-4 Global Hawk із позивним FORTE10 прямував до Чорного моря, проте до акваторії так і не зайшов.

БПЛА злетів із авіабази Сігонелла біля італійського міста Катанія і зараз перебуває у повітряному просторі Румунії.

CNN раніше повідомляв, що американські військові відправили новий безпілотник у район Чорного моря для огляду місця аварії і спостереження за діями військових РФ, які почали пошук уламків БПЛА. Ймовірно, радіусу сканування RQ-4 достатньо, щоб відстежити дії Росії, але не заходити в акваторію.

Речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що Сполучені Штати бачать ознаки того, що російські сили намагаються дістати уламки розбитого американського безпілотника з дна Чорного моря. Водночас, за його словами, швидше за все, дрон розлетівся на частини, коли зіткнувся з водою, і ці шматки, ймовірно, затонули на глибині в тисячі метрів.

Виступаючи в ефірі CNN, Прайс також сказав, що американські військові «вжили заходів для зменшення розвідувальної цінності» безпілотника до того, як він розбився.

Напередодні у Збройних силах України не виключили, що війська РФ можуть здійснювати підводну діяльність у Чорному морі, пов’язану з пошуком збитого безпілотника США.

Раніше у Білому домі припустили, що збитий над Чорним морем безпілотник можуть і не знайти з огляду на глибину, куди він упав.

16 березня США опублікували відео перехоплення російськими винищувачами дрона в Чорному морі. На 43-секундному відеоролику видно, як два російські літаки Су-27 скидають пальне, пролітаючи поблизу безпілотника MQ-9 Reaper, очевидно, намагаючись засліпити камеру дрона.

Відеозапис припиняється після другого проходу російського літака. У Пентагоні стверджують, що в результаті зіткнення відеоподача була перервана. Після другого прольоту гвинт на безпілотнику виглядає пошкодженим.

14 березня Сполучені Штати Америки звинуватили Росію в «небезпечному і непрофесійному» перехопленні її винищувачами американського безпілотника-розвідника, що призвело до його падіння в Чорне море.

Вашингтон викликав посла Росії, щоб висловити протест проти «нерозважливої» поведінки російських пілотів двох винищувачів Су-27. Пентагон заявив, що перехоплення безпілотника MQ-9 Reaper сталося у міжнародному повітряному просторі.

Речник Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що інцидент є явним порушенням міжнародного права.

Міністерство оборони Росії 14 березня заперечило, що якийсь із його літаків контактував з американським безпілотником, і заявило, що дрон розбився через «різке маневрування».

Посол Росії в США Анатолій Антонов після того, як його викликали до Державного департаменту через інцидент, заявив, що Москва не хоче «конфронтації» зі США.