Західні країни виступили із заявами у річницю окупації Криму

Низка західних країн виступили із заявами, присвяченими роковинам окупації Росією Криму.

«За дев’ять років після протиправної анексії Криму Великобританія продовжує бути на боці України, що продовжує боротися з російською агресією. Українські громадяни в Криму зазнають утисків: свобод немає, цивільних осіб затримують, дітей залучають до таборів «перевиховання», – заявили у посольстві Великобританії.

У посольстві Фінляндії нагадали, що Росія грубо порушила міжнародне право та продовжує це робити сьогодні.

«Фінляндія не визнає здійснену Росією незаконну анексію. Ми підтримуємо територіальну цілісність України та зусилля щодо її відновлення. Крим – це Україна», – зазначає МЗС країни.

Зовнішньополітичне відомство Швеції у своїй заяві опублікувало постер «Крим – це Україна. Донецьк – це Україна. Херсон – це Україна. Луганськ – це Україна. Запоріжжя – це Україна».

«Швеція не визнає протиправної анексії Росією територій України. Ми продовжимо непохитно підтримувати Україну», – зазначили у Стокгольмі.

У лютому 2014 року озброєні люди у формі без розпізнавальних знаків захопили будівлю Верховної Ради АРК, Ради міністрів АРК, сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об’єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що це озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Згодом президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.

16 березня 2014 року на території Криму та Севастополя пройшов невизнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ані Україна, ані Європейський союз, ані США не визнали результатів голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними та засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму та Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.