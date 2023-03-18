За рік з полону РФ через обміни вдалося повернути майже 2000 українців – ГУР

З початку повномасштабного вторгнення з російського полону в результаті обмінів вдалося повернути майже дві тисячі українців, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

«Триває підготовка до наступних обмінів. І, безумовно, в Україні працює Національне інформаційне бюро, зокрема, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Всі дані добре відомі: і кількість українців, які знаходяться в російському полоні, ну й звичайно, кількість рашистів, яких захопили наші оборонці, або які добровільно здались в полон. Проте ці цифри ми зараз не оприлюднюємо, не коментуємо», – сказав Юсов.

Він також зазначив, що Червоний Хрест досі не має повноцінного доступу до місць утримування українців у російському полоні. Слідча група ООН не може досі дослідити теракт в Оленівці, бо окупанти їх туди не пускають.

7 березня в Україну в межах обміну повернулися з полону 130 військових.