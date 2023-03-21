Гуменюк про вибухи в Джанкої: «чітко вказано курс ворогу» на виїзд із Криму

Очільниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що вибухи в Джанкої на півночі окупованого Криму – це чіткий сигнал росіянам, щоб вони виїжджали із півострова.

В ефірі телемарафону вона зауважила, що Джанкой – це вузлова станція.

«Ще на початку повномасштабного вторгнення йшлося про те, що ураження логістики буде основним засобом впливу на переформатування розуміння ворога, що їм робити в Криму. Наразі вказано курс чітко для того, щоб було розуміння, що залізницею їм вже майже необхідно виїжджати», – заявила Гуменюк.

За її словами, окупаційна влада не згадує про знищення ракет «Калібр» під час вибухів, про що повідомляло Головне управління розвідки Міноборони України, «бо це не сприяє їхньому іміджу».

«Наразі їм треба розібратися взагалі з тим, що сталося, бо вони почувалися досить спокійно і вважали, що встигнуть евакуюватися задовго до того, як почнеться реагування нашої зброї на місця поважної дислокації. Тому зараз вони дійсно все списують на роботу своєї ППО, працюють за методичками, намагаються переконати населення тимчасово окупованого Криму в тому, що все йде за планом. Але ми знаємо, до чого призводить таке переконання», – сказала речниця.

Увечері 20 березня у соцмережах з’явилися повідомлення про звуки вибухів у Джанкої та перебої зі світлом в одному з районів міста.

Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов відреагував на вибухи в Джанкої, повідомивши про роботу ППО.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що внаслідок вибухів у Джанкої були знищені російські «крилаті ракети «Калібр НК» під час їхнього транспортування залізницею».

Як нагадує розвідка, це ракети, які призначені для пусків з надводних кораблів російського Чорноморського флоту. Вони мають дальність ураження понад 2 500 кілометрів по наземних цілях.

Проєкт незалежних російських журналістів ASTRA заявив, що у Джанкої пошкоджено локомотивне депо, будівлю охорони вокзалу, товарно-матеріальний і паливний склади.

Слідчий комітет Росії розпочав розслідування ймовірної атаки безпілотників на Крим, що сталася увечері 20 березня.

Російська влада і державні ЗМІ заперечують пошкодження транспортної інфраструктури, заявляючи про руйнування лише цивільних об’єктів. Фактична влада Джанкоя вранці повідомила, що запровадила режим надзвичайної ситуації міського рівня.

Біля Джанкоя розташований російський військовий аеродром, у самому місті й поряд розміщено ще низку військових об’єктів і залізничний вузол, який використовується російським командуванням для перекидання військової техніки і живої сили в інші частини окупованого півдня України.

Починаючи з серпня 2022 року в Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках» і «роботою ППО». Сергій Аксьонов називав безпілотники «основною загрозою» для Криму. У жовтні 2022 року на Кримському (Керченському) мості стався вибух. На острові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя закритий.