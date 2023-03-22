Крим: у Севастополі повідомили про серію гучних вибухів, морський пасажирський транспорт не працює

У окупованому Росією Севастополі близько 04:46 за місцевим часом у центральній частині міста було чути сильний вибух, від якого затремтіли шибки у вікнах, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії».



За його словами, перед вибухом не було чути ні шуму ракети, що летить, ні стрілянини з автоматичної зброї.



Проросійський блогер Олександр Таліпов повідомив, що гучні вибухи пролунали в місті о 4:36, потім о 4:46, потім близько 5:00 і о 5:40. За його даними, спрацювали бонові загородження при вході до Севастопольської бухти, внаслідок чого нібито було зупинено та знищено морський дрон.



Пізніше російська «Дирекція розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури» Севастополя повідомила, що морський пасажирський транспорт призупинив свою роботу.



Офіційних коментарів російської окупаційної влади Севастополя чи військових РФ на даний момент немає.



Починаючи з серпня 2022 року у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українським безпілотникам» та «роботою ППО». Сергій Аксьонов називав безпілотники «основною загрозою» для Криму. У жовтні 2022 року на Кримському (Керченському) мості стався вибух. На острові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки.