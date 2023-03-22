Поліція повідомила про сьому жертву атаки військ РФ по гуртожитку та навчальному закладу на Київщині

Кількість жертв атаки запущених армією РФ дронів у Ржищеві Київської області знову зросла – до семи, повідомив у Telegram голова управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов. Раніше він казав про шість жертв.

За його словами, дев’ятеро людей травмовані.

«Цієї ночі на лінію «102» ми отримали понад 40 повідомлень від громадян про проліт повітряних об’єктів. Всього на Київщині під час атаки окупантів силами безпеки і оборони було збито 12 безпілотників», – розповів Нєбитов.

За даними ДСНС, вночі 22 березня у Ржищеві Київської області внаслідок російської атаки частково зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням. Роботи з розбору завалів тривають.