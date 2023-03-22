ОГП про наслідки атаки на Київщині: серед постраждалих є дитина, ще трьох людей шукають під завалами

У Київській області після нічної атаки дронів триває пошук трьох людей, які можуть перебувати під завалами пошкоджених гуртожитків, повідомляє у телеграмі Офіс генерального прокурора України.



«У результаті атаки 3 людей загинуло, у тому числі водій швидкої медичної допомоги, який приїхав на виклик. За попередніми даними до медичного закладу госпіталізовано 7 осіб, серед яких 11-річна дитина», – йдеться у повідомленні.



За даними слідства, вночі 22 березня 2023 року армія РФ атакувала Київщину безпілотними літальними апаратами, дрони влучили у гуртожитки в Обухівському районі. Внаслідок влучання зруйновано верхні поверхи будівель, сталося займання.



В Офісі генпрокурора повідомляють про відкриття розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Близько півночі в Києві та низці регіонів було оголошено повітряну тривогу, яка тривала кілька годин. За даними Генштабу ЗСУ, українські військові збили 16 дронів з 21 запущеного російськими силами.

Київська ОВА повідомила про влучання російських дронів у цивільний об'єкт – загинули троє людей, ще семеро поранені.

За даними ДСНС, вночі 22 березня у Ржищеві Київської області внаслідок російської атаки частково зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням. Ймовірно під завалами перебуває 4 особи.



Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.