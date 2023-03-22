Нічна атака дронів: у Генштабі розповіли, скільки російських БПЛА знищили українські військові

Українські військові знищили 16 з 21 запущеного російськими силами дрона, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



«Загроза завдання ударів залишається по всій території України. Так, цієї ночі, 22 березня, противник завдав чергового масованого авіаційного удару БпЛА «Шахед-136». За попередньою інформацією, 16 дронів із 21 запущеного ворогом було знищено нашими захисниками», – йдеться у повідомленні.

У Генштабі також додають, що за минулу добу російські війська завдали 10 ракетних та 32 авіаційних удари, а також здійснили 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах.

Близько півночі в Києві та низці регіонів було оголошено повітряну тривогу, яка тривала кілька годин.

У Київській області влада попереджала про загрозу атаки дронами, працювали сили ППО. Київська міська військова адміністрація повідомила про знищення всіх безпілотників, які були виявлені в повітряному просторі навколо Києва. Проте в КМВА не уточнили їхню кількість.

Під час повітряної тривоги повідомлялося про звук вибуху в Хмельницькому. Проте згодом місцева влада уточнила, що прильотів на території області не було і повідомила про роботу ППО.