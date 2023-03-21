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Загроза ударів дронами на Київщині: обласна влада попереджає про роботу ППО

Ілюстраційне фото. Київ під час атаки дронів, лютий 2023 року

У Київській області триває загроза атаки дронами, повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації на початку доби 22 березня.

«Київська область! Загроза атаки дронами. Сили ППО напоготові», – заявили в ОВА.

Згодом обласна влада повідомила, що «в області працює ППО». Адміністрація закликала жителів перебувати в безпечних місцях до відбою тривоги, а також не публікувати роботу засобів ППО.

Зараз у низці регіонів України триває повітряна тривога.

Раніше 21 березня Одеська районна військова адміністрація повідомила про ракетну атаку на область.

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