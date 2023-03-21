Обстріли військ РФ на півдні та сході – влада повідомила про жертви і руйнування

Минулої доби південь і схід України вчергове зазнав обстрілів з боку російських військ, повідомила влада регіонів.

Так, напередодні російська армія 66 разів обстріляла Херсонську область – одна людина загинула і семеро зазнали поранень, серед них – дитина, повідомляє обласна військова адміністрація.

Повідомляється, що загарбники випустили 393 снаряди з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків, дронів, авіації, СПГ і АГС. Житлові квартали Херсона під обстріли потрапили тричі. У результаті пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки.

Як додає оперативне командування «Південь», двічі армія РФ атакувала південь України авіацією.

«Удар протирадіолокаційною ракетою був спрямований по Миколаївщині. Завдяки ефективній протидії ракета знищена. По одному з підприємств Бериславського району Херсонщини ворог вдарив керованою авіаційною бомбою КАБ-500. Без людських втрат», – йдеться в повідомленні.

Крім того, російські війська за минулу добу здійснили понад 100 обстрілів у Запорізькій області. За даними обласної ОВА, було застосоване танкове озброєння, реактивна та ствольна артилерія вздовж усієї лінії зіткнення.

За даними управління Нацполіції у Запорізькій області, постраждала цивільна інфраструктура низки населених пунктів. Надійшло 13 повідомлень про руйнування будинків (квартир) та інших об’єктів у результаті обстрілів.

Також за добу в результаті обстрілів на Донеччині загинули дві людини, троє зазнали поранень. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко уточнив, що загиблі – з Бахмута й Авдіївки.

Загалом на Донеччині з початку вторгнення РФ загинули понад 1400 людей, більш ніж 3200 були поранені, повідомив Кириленко.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.