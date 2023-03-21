США оголосили про санкції проти іранської мережі через купівлю запчастин для дронів

США 21 березня запровадили нові санкції проти іранських компаній і осіб, звинувачених у закупівлі обладнання для виробництва безпілотників.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) у координації з ФБР запровадило обмеження проти чотирьох організацій і трьох осіб в Ірані та Туреччині за купівлю обладнання, яке використовується в іранських програмах створення безпілотників і зброї.

«Добре задокументоване розповсюдження Іраном [безпілотників] і звичайної зброї продовжує підривати як регіональну безпеку, так і глобальну стабільність», – заявив Браян Нельсон, заступник міністра з питань тероризму та фінансової розвідки.

«Сполучені Штати продовжуватимуть викривати іноземні мережі закупівель у будь-якій юрисдикції, яка підтримує військово-промисловий комплекс Ірану», – додав він.

Серед тих, хто потрапив до чорного списку, – іранський Центр оборонних технологій і наукових досліджень (DTSRC), його закупівельна фірма Farazan Industrial Engineering і ще дві фірми разом із їхніми закупівельними агентами.

Міністерство фінансів заявило, що ця закупівельна мережа працює від імені Міністерства оборони та матеріально-технічного забезпечення збройних сил Ірану, яке контролює кілька фірм, що займаються розробкою безпілотників і балістичних ракет.

Американські чиновники зі сфери оборони кажуть, що Іран постачає Росії безпілотники, які використовувалися проти цивільних осіб та цивільної інфраструктури в Україні.

Санкції передбачають заморожування будь-якої власності осіб і компаній, яка перебуває під юрисдикцією США, а також накладення обмежень на осіб у США, які братимуть участь у транзакціях із підсанкційними компаніями і особами.