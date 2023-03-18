За минулі вечір-ніч було знищено 11 «шахедів», запущених РФ по Україні – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що за минулі вечір та ніч українськими військами було знищено 11 із 16 «шахедів», запущених РФ по Україні.

«Близько 21:00 17 березня 2023 року російські окупанти атакували Україну ударними дронами-камікадзе іранського виробництва типу Shahed-136/131. Атака здійснювалась з двох напрямків – із східного узбережжя Азовського моря та з Брянської області РФ. Силами та засобами повітряних командувань «Центр», «Схід» та «Захід» Повітряних сил Збройних сил України знищено 11 ударних БпЛА в центральних, західних та східних областях відповідно», – йдеться в повідомленні.

Водночас Генштаб ЗСУ додає, що сталося влучання «шахеда» в об’єкт промислової інфраструктури. «На щастя, жертв серед цивільного населення немає», – йдеться в повідомленні.

Дніпропетровська ОВА повідомила, що постраждав об’єкт критичної інфраструктури в Новомосковську.

Масоване застосування ударних дронів Росією по Україні сталося у день, коли Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна.