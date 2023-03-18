Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

За минулі вечір-ніч було знищено 11 «шахедів», запущених РФ по Україні – Повітряні сили

Через російську атаку дронами постраждав об’єкт критичної інфраструктури в Новомосковську на Дніпропетровщині (фото ілюстративне)

Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що за минулі вечір та ніч українськими військами було знищено 11 із 16 «шахедів», запущених РФ по Україні.

«Близько 21:00 17 березня 2023 року російські окупанти атакували Україну ударними дронами-камікадзе іранського виробництва типу Shahed-136/131. Атака здійснювалась з двох напрямків – із східного узбережжя Азовського моря та з Брянської області РФ. Силами та засобами повітряних командувань «Центр», «Схід» та «Захід» Повітряних сил Збройних сил України знищено 11 ударних БпЛА в центральних, західних та східних областях відповідно», – йдеться в повідомленні.

Водночас Генштаб ЗСУ додає, що сталося влучання «шахеда» в об’єкт промислової інфраструктури. «На щастя, жертв серед цивільного населення немає», – йдеться в повідомленні.

Дніпропетровська ОВА повідомила, що постраждав об’єкт критичної інфраструктури в Новомосковську.

Масоване застосування ударних дронів Росією по Україні сталося у день, коли Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG