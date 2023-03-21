NYT: Китай за рік експортував до Росії безпілотники на суму понад 12 млн доларів

Близько 70 китайських експортерів продали безпілотники Росії 26 різних брендів після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, пише газета The New York Times.

Йдеться про постачання до Росії дронів і запчастин до них на суму понад 12 мільйонів доларів, пише видання з посиланням на дані російської митниці, отримані від однієї з компаній-імпортерів. Крім того, китайські компанії, які постачають безпілотники в Росію, для обходу санкцій використовують ланцюжки компаній-посередників, які можуть містити більше ніж десяток фірм.

«Офіційні продажі, ймовірно, є лише частиною ширшого потоку технологій, які продаються неофіційними каналами й іншими дружніми Росії країнами, такими як Казахстан, Пакистан і Білорусь», – зазначає NYT.

У результаті в Росію стабільно поставляються сотні безпілотників різноманітних моделей, які, як наголошує видання, одразу ж вирушають до зони бойових дій в Україні.

Особливу проблему для уряду США, який пообіцяв боротися з компаніями, що, попри санкції, продають критичні технології в Росію, становить компанія DJI, один із найбільших китайських виробників БПЛА. Продаж безпілотників цієї компанії в Росію триває, хоча в DJI заявили, що призупинили постачання як до Росії, так і в Україну ще у квітні 2022 року.

Компанія є об’єктом експортного контролю США. Більше того, у 2020 році Міністерство торгівлі США додало DJI до чорного списку, який забороняє американським фірмам продавати їй технології без спеціального дозволу. Цей захід, як зазначає NYT, мало вплинув на домінування DJI у галузі, і, за даними російської митниці, продукція компанії склала майже половину постачання китайських дронів до РФ. Частина була продана DJI безпосередньо через iFlight Technology, дочірню компанію DJI.

Другою за обсягом продажів дронів у Росію стала фірма Autel, китайський виробник БПЛА з дочірніми компаніями у США, Німеччині та Італії. За рік повномасштабного вторгнення експортери продали дрони Autel майже на два мільйони доларів, причому останню партію було відвантажено у лютому 2023 року.

У той же час представники DJI і Autel заперечували факти прямого продажу своєї продукції до Росії. «Як і будь-яка компанія з виробництва побутової електроніки, продукція якої продається в багатьох магазинах, ми не можемо впливати на те, як використовуються всі наші товари, як тільки вони виходять з-під нашого контролю», – заявив представник компанії DJI.

На думку опитаних NYT експертів, найкращим виходом із ситуації стане прирівнювання китайських дронів до товарів подвійного призначення.

Раніше Der Spiegel писав, що Росія веде переговори з Китаєм про постачання дронів-камікадзе. Компанія Xiʼan Bingo Intelligent Aviation Technology, за даними видання, погодилася виготовити і випробувати 100 ударних безпілотників ZT-180, які можуть бути поставлені до квітня 2023 року. Китайський виробник планує відправляти в Росію компоненти і технології для самостійного виготовлення безпілотників.