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NYT: Китай за рік експортував до Росії безпілотники на суму понад 12 млн доларів

Близько 70 китайських експортерів продали безпілотники Росії 26 різних брендів (фото ілюстративне)

Близько 70 китайських експортерів продали безпілотники Росії 26 різних брендів після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, пише газета The New York Times.

Йдеться про постачання до Росії дронів і запчастин до них на суму понад 12 мільйонів доларів, пише видання з посиланням на дані російської митниці, отримані від однієї з компаній-імпортерів. Крім того, китайські компанії, які постачають безпілотники в Росію, для обходу санкцій використовують ланцюжки компаній-посередників, які можуть містити більше ніж десяток фірм.

«Офіційні продажі, ймовірно, є лише частиною ширшого потоку технологій, які продаються неофіційними каналами й іншими дружніми Росії країнами, такими як Казахстан, Пакистан і Білорусь», – зазначає NYT.

У результаті в Росію стабільно поставляються сотні безпілотників різноманітних моделей, які, як наголошує видання, одразу ж вирушають до зони бойових дій в Україні.

Особливу проблему для уряду США, який пообіцяв боротися з компаніями, що, попри санкції, продають критичні технології в Росію, становить компанія DJI, один із найбільших китайських виробників БПЛА. Продаж безпілотників цієї компанії в Росію триває, хоча в DJI заявили, що призупинили постачання як до Росії, так і в Україну ще у квітні 2022 року.

Компанія є об’єктом експортного контролю США. Більше того, у 2020 році Міністерство торгівлі США додало DJI до чорного списку, який забороняє американським фірмам продавати їй технології без спеціального дозволу. Цей захід, як зазначає NYT, мало вплинув на домінування DJI у галузі, і, за даними російської митниці, продукція компанії склала майже половину постачання китайських дронів до РФ. Частина була продана DJI безпосередньо через iFlight Technology, дочірню компанію DJI.

Другою за обсягом продажів дронів у Росію стала фірма Autel, китайський виробник БПЛА з дочірніми компаніями у США, Німеччині та Італії. За рік повномасштабного вторгнення експортери продали дрони Autel майже на два мільйони доларів, причому останню партію було відвантажено у лютому 2023 року.

У той же час представники DJI і Autel заперечували факти прямого продажу своєї продукції до Росії. «Як і будь-яка компанія з виробництва побутової електроніки, продукція якої продається в багатьох магазинах, ми не можемо впливати на те, як використовуються всі наші товари, як тільки вони виходять з-під нашого контролю», – заявив представник компанії DJI.

На думку опитаних NYT експертів, найкращим виходом із ситуації стане прирівнювання китайських дронів до товарів подвійного призначення.

Раніше Der Spiegel писав, що Росія веде переговори з Китаєм про постачання дронів-камікадзе. Компанія Xiʼan Bingo Intelligent Aviation Technology, за даними видання, погодилася виготовити і випробувати 100 ударних безпілотників ZT-180, які можуть бути поставлені до квітня 2023 року. Китайський виробник планує відправляти в Росію компоненти і технології для самостійного виготовлення безпілотників.

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