Сі Цзіньпін їде до Путіна: Китай хоче обманути США в Україні?

На сайті Кремля з'явилося повідомлення, що голова КНР Сі Цзіньпін на запрошення Путіна відвідає Росію з офіційним візитом 20-22 березня.

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«Під час переговорів буде обговорено актуальні питання подальшого розвитку відносин всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії між Росією та Китаєм», – зазначили в адміністрації російського президента.

Також лідери нібито обміняються думками щодо поглиблення співпраці на міжнародній арені та підпишуть кілька «важливих двосторонніх документів».

Напередодні візиту до західних ЗМІ почали з'являтись повідомлення, що Пекін вже підтримує Росію в агресії у військовому плані. Politico розповіло про те, що кілька китайських компаній протягом 2022 року поставили російським підприємствам тисячу штурмових гвинтівок та інше обладнання, яке може бути використане у військових цілях – зокрема, деталі безпілотників та бронежилети.

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А Spiegel повідомив про плани китайського виробника збирати ударні дрони ZT-180 у Росії – вже нібито виготовлені прототипи. У Білому Домі попередили, що подальша допомога Кремлю коштуватиме «реальні витрати».

Головні питання випуску:

З якою метою Сі їде до Путіна – вперше після великого вторгнення Росії до України?

Як Пекін вирішуватиме своє завдання – не дати впасти режиму Путіна, але й не нарватися на санкції США?

І наскільки адекватно США та союзники відповіли на китайську загрозу на 10-му Рамштайні?