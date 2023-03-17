Сі Цзіньпін відвідає Москву 20-22 березня після запрошення Путіна

Лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідає Москву з офіційним візитом 20-22 березня у той час, як Пекін прагне висловити підтримку російському президентові Володимиру Путіну, одночасно просуваючи свій мирний план, спрямований на припинення війни РФ проти України.

«Під час переговорів будуть обговорені актуальні питання подальшого розвитку відносин всебічного партнерства і стратегічного співробітництва між Росією і Китаєм», – йдеться в повідомленні Кремля 17 березня.

«Планується також обмін думками в контексті поглиблення російсько-китайської співпраці на міжнародній арені», – додали в Кремлі.

Міністерство закордонних справ Китаю також підтвердило візит, який відбудеться після того, як нещодавно Путін запросив китайського лідера приїхати до російської столиці.

Раніше про те, що Сі Цзіньпін найближчим часом планує відвідати Росію, щоб зустрітися зі своїм колегою Володимиром Путіним, писали західні ЗМІ.

Водночас в Офісі президента України 16 березня заявили, що переговори про можливу розмову між президентом України Володимиром Зеленським і лідером Китаю Сі Цзіньпіном тривають, але поки що рано говорити про те, чи відбудеться така розмова.

Як заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, президент України відкритий до розмов і з іншими лідерами, а не лише з Сі Цзіньпіном, щоб «пояснити природу війни і сказати, чому, не враховуючи позиції України, цю війну не можна закінчити».

«Чому підтримка, наприклад, тільки російської сторони, по-перше, не приведе до завершення війни, а по-друге, не додасть балів Китаю як глобальному гравцеві, який розуміє природу війни і розуміє, як її закінчити», – додав він.

Китай раніше запропонував стати посередником у встановленні миру в Україні, що було сприйнято в Україні та на Заході скептично, враховуючи дипломатичну підтримку Китаєм Росії.

Нещодавно новий очільник МЗС Китаю Цінь Ган заявив, що Захід «розпалює вогонь» війни наданням Україні зброї. Він повторив тезу про нейтральну позицію Пекіна у війні, але також заявив, що має «безмежну дружбу» з Росією, відмовившись критикувати вторгнення РФ в Україну чи навіть називати це вторгненням.