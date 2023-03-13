США закликають голову Китаю провести переговори з Зеленським – радник Байдена

США заохочували голову Китаю Сі Цзіньпіна поговорити безпосередньо з президентом України Володимиром Зеленським, заявив Білий дім 13 березня – на тлі повідомлень про те, що китайський лідер проведе телефонну розмову з главою української держави.

«Ми заохочували президента Сі звернутися до президента Зеленського, тому що ми вважаємо, що КНР і сам президент Сі повинні безпосередньо почути і українську, а не лише російську точку зору щодо цього (війни в Україні – ред.)», — сказав радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван журналістам на борту президентського літака Air Force One.

Він сказав, що США заохочували цю розмову як публічними каналами, так і «приватно для КНР».

Салліван додав, що американські офіційні особи «сьогодні розмовляли з нашими українськими колегами» і що українці не отримали офіційного підтвердження щодо телефонного дзвінка або відеоконференції з Сі.

«Ми сподіваємося, що (такі підтвердження) будуть. Це було б добре, тому що це потенційно внесе більше балансу та перспективи в те, як КНР підходить до цього, і ми сподіваємося, що це й надалі відвертатиме їх від надання допомоги Росії», – додав Салліван.

За повідомленнями західних засобів інформації, голова Китаю Сі Цзіньпін наступного тижня планує відвідати Росію, щоб зустрітися зі своїм колегою Володимиром Путіним.

Плани щодо візиту з’явилися на тлі того, що Китай пропонував стати посередником у встановленні миру в Україні, що було сприйнято на Заході скептично, враховуючи дипломатичну підтримку Китаєм Росії.