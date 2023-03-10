Сі Цзіньпін переобрано на посаду голови КНР – він став першим в історії Китаю головою, обраним на третій термін. Як передає агентство Xinhua, за це депутати Всекитайських зборів народних представників проголосували одноголосно.

Він також був переобраний на посаду голови Центральної військової ради.

Президент та голова КПК Сі Цзіньпін обіймає свою посаду з листопада 2012 року, у жовтні 2017 року його кандидатуру затвердили на другий п’ятирічний термін. У 2018 році до Конституції країни було внесено зміни, що виключають обмеження на кількість президентських термінів.

Ім’я Сі Цзіньпіна та його політичні ідеї минулого року внесли до статуту компартії Китаю – такої честі раніше були удостоєні вожді КНР – Мао Цзедун та Ден Сяопін.

Перший термін Сі Цзіньпіна пройшов під знаком жорсткої боротьби з корупцією в держапараті Китаю. За п’ять років притягнуто до відповідальності понад 100 чиновників найвищого рівня. Багато хто з них – чинні чи потенційні опоненти лідера країни.

У результаті Сі Цзіньпін та його прихильники сконцентрували у своїх руках достатню кількість влади, щоб формувати склад політбюро повністю на свій розсуд.

Формально у Китаї діє кілька політичних партій. Однак у конституції країни особливо прописано провідну та керівну роль Комуністичної Партії Китаю. Найвищий орган держвлади – Всекитайські збори народних представників.