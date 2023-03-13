Сі Цзіньпін їде до Путіна: чи запропонує Китай підтримку Росії?

Лідер Китаю Сі Цзіньпін вже наступного тижня приїде до Москви на зустріч із президентом Росії Путіним. Це прокоментував спікер Путіна Пєсков, не підтвердивши і не спростувавши інформацію: «Зараз мені нема чого сказати з цієї теми. Як правило, оголошення про офіційні закордонні візити здійснюється синхронно, за взаємною домовленістю сторін. Коли така готовність буде, ми повідомимо вам».

Після цього The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомило, що Цзіньпін після розмови з Путіним вперше з моменту великого вторгнення Росії в Україну поговорить про відеозв'язок із Зеленським. «Пряма розмова із Зеленським, якщо вона відбудеться, ознаменує собою важливий крок у зусиллях Пекіна зіграти роль миротворця в Україні, що досі скептично сприймалося в Європі», – прокоментували цю розмову у виданні.

Раніше, у річницю повторного вторгнення Росії Китай опублікував свій мирний план із 12-ти пунктів, щоб зупинити війну. Серед них – відмова від «менталітету холодної війни», відновлення мирних переговорів, припинення «односторонніх санкцій». Зеленський де-факто відкинув пропозицію Пекіна.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас.Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода:

В ефірі:

Навіщо Цзіньпін їде до Москви на першу очну зустріч із Путіним від початку великої війни?

Яку пропозицію Китай зробить Росії та Україні?

І навіщо Лукашенко – на тлі повідомлення про приїзд Сі до Москви – відвідав Іран та Китай?

Підписуйтесь на Телеграм-канал Донбас.Реалії – ексклюзивні фото, відео та лише важливі новини!