Після візиту до Китаю Лукашенко поїхав в Іран

Олександр Лукашенко, близький соратник російського президента Володимира Путіна, розпочав дводенний офіційний візит до Ірану.

Як повідомила його пресслужба, у Тегерані Лукашенко проведе переговори з президентом Ірану Ебрахімом Раїсі.

Передбачається, що головною темою переговорів у Тегерані стане «розвиток взаємодії у всьому спектрі двосторонніх відносин з акцентом на торговельно-економічне співробітництво».

За повідомленням, сторони мають обговорити реалізацію проектів та підписати низку договорів.

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Наприкінці лютого на тлі занепокоєння через те, що Китай розглядає можливість надання військової допомоги Росії, соратник Путіна – Олександр Лукашенко – їздив з візитом до Китаю.