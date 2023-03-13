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Лідер Китаю планує відвідати Росію наступного тижня – ЗМІ

Зустріч Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна відбудеться раніше, ніж це очікувалося. Фото ілюстративне

Президент Китаю Сі Цзіньпін наступного тижня планує відвідати Росію, щоб зустрітися зі своїм колегою Володимиром Путіним, повідомили джерела Reuters.

Ця зустріч відбудеться раніше, ніж очікувалося.

Плани щодо візиту з’явилися на тлі того, що Китай пропонував стати посередником у встановленні миру в Україні, що було сприйнято на Заході скептично, враховуючи дипломатичну підтримку Китаєм Росії.

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Російське інформаційне агентство ТАСС у січні повідомило, що Путін запросив Сі відвідати цю країну навесні. Минулого місяця видання The Wall Street Journal повідомило, що візит може відбутися у квітні або на початку травня.

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