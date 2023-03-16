Китай сподівається на переговори України і Росії. Київ наголошує на «формулі миру» Зеленського

Китай стурбований ескалацією війни в Україні та хоче, щоб Москва і Київ брали участь у мирних переговорах, заявив високопоставлений китайський дипломат Цінь Ган своєму українському колезі 16 березня.

«Китай сподівається, що всі сторони залишатимуться спокійними, раціональними та стриманими, і відновлять мирні переговори якнайшвидше», – сказав Цінь міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі, йдеться в заяві МЗС Китаю.



Цінь Ган додав, що Китай сподівається, що Україна та Росія не закриють двері для політичного вирішення війни, повідомляє Reuters.



Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що обговорив з своїм китайським колегою «значення принципу територіальної цілісності».

«Я наголосив на важливості «формули миру» Зеленського для припинення агресії та відновлення справедливого миру в Україні», – написав він у твіттері.

Минулого тижня міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що Захід провокує збройний конфлікту та «розпалює вогонь» війни наданням Україні зброї для захисту від російського вторгнення. Він повторив тезу про нейтральну позицію Пекіна у війні, але також заявив, що має «безмежну дружбу» з Росією, відмовившись критикувати вторгнення РФ в Україну чи навіть називати це вторгненням.

«Зусилля щодо мирних переговорів неодноразово підривалися. Здається, є невидима рука, яка підштовхує до затягування та ескалації конфлікту та використовує українську кризу для обслуговування певної геополітичної програми», – сказав Цінь Ган.

У лютому Китай представив так званий план щодо війни, але документ був сприйнятий зі скептицизмом, як в Україні, так і на Заході. На думку експертів, Пекін не пропонує жодних нових ініціатив щодо мирного врегулювання.