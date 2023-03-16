Переговори про можливість розмови Зеленського і Сі тривають – Подоляк

Переговори про можливу розмову між президентом України Володимиром Зеленським і лідером Китаю Сі Цзіньпіном тривають, але поки що рано говорити про те, чи відбудеться така розмова, заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

«Ми не можемо сказати точно, тому що переговори тривають», – заявив 16 березня в ефірі національного телебачення Подоляк.

Президент України відкритий до розмов і з іншими лідерами, а не лише з Сі Цзіньпіном, щоб «пояснити природу війни і сказати, чому, не враховуючи позиції України, цю війну не можна закінчити», сказав Подоляк.

«Чому підтримка, наприклад, тільки російської сторони, по-перше, не призведе до завершення війни, а по-друге, не додасть балів Китаю як глобальному гравцеві, який розуміє природу війни і розуміє, як її закінчити», – додав він.

Раніше в четвер міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що провів телефонну розмову з китайським колегою Цінь Ганом. Сторони обговорювали мирний план для України та «значимість принципу територіальної цілісності», написав Кулеба у твітері.