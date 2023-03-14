Байден розраховує найближчим часом поговорити з лідером Китаю

Президент США Джо Байден заявив, що він розраховує найближчим часом поговорити з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, повідомляє агенція Reuters.

Відповідаючи на запитання, чи буде він говорити з Сі найближчим часом, Байден відповів «так», але він відмовився повідомити, коли саме планується ця розмова.

Джо Байден і Сі Цзіньпін у листопаді минулого року провели переговори на Балі. Тоді, серед іншого, обговорювалася ситуація в Україні.

Напередодні агенція Reuters з посиланням на свої джерела повідомила, що президент Китаю Сі Цзіньпін наступного тижня планує відвідати Росію, щоб зустрітися зі своїм колегою Володимиром Путіним.

Плани щодо візиту з’явилися на тлі того, що Китай пропонував стати посередником у встановленні миру в Україні, що було сприйнято на Заході скептично, враховуючи дипломатичну підтримку Китаєм Росії.

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Російське інформаційне агентство ТАСС у січні повідомило, що Путін запросив Сі відвідати Росію навесні. Минулого місяця видання The Wall Street Journal повідомило, що візит може відбутися у квітні або на початку травня.