Данілов сумнівається, що Китай погодиться бути «спільником РФ» у війні проти України

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов висловив сумнів, що Китай повною мірою буде втягнутий у війну РФ проти України.

«У них (РФ – ред.) внутрішній потенціал вже знаходиться на певній межі. Єдине, що їм треба для того, щоб підсилюватися – залучати інші країни. Нам ці країни відомі. Це перш за все Іран, який допомагає їм на сьогодні зброєю. Ще є декілька країн, які є в зоні ризику, але вони ще не перейшли межу. І, звичайно, є велике сподівання у росіян на великий Китай, що Китай буде допомагати Росії. Ми не розуміємо, для чого Китаю допомагати Росії, для чого це потрібно. Тому що Китай – велика країна, країна, яка має свій шлях розвитку. І чи буде поєднання цих речей, тоді треба розуміти, як на це має реагувати світ. Ще раз наголошую, що ми вважаємо, що Китай – це окрема країна, вона не буде спільником Росії. Тому що ці країни, які спільно з Росією починають брати участь в цих речах, вони є спільниками у вбивстві цивільного населення», – сказав Данілов в інтерв’ю Радіо Свобода.

На запитання, яким чином Україні вибудовувати стратегічні відносини з Китаєм у час повномасштабного вторгнення РФ, Данілов зазначив, що це мають бути відносини «на користь держави».

«Дуже просто сказати, що ми ні з ким не спілкуємося, що ось це – біле, а це – чорне, то це спрощення ситуації взагалі у всьому світі. Майте на увазі, що якщо ви подивитеся торгівельні баланси Китаю, то найбільш великі обсяги торгівлі Китай має із США та ЄС. Це ж не значить, що вони мають припинити ці речі. Є різні процеси. Є питання торгівлі, а є питання військові. От ця межа, розмежування цих речей – вона є дуже і дуже важливою та чутливою», – сказав Данілов.

Китай раніше запропонував стати посередником у встановленні миру в Україні, що було сприйнято в Україні та на Заході скептично, враховуючи дипломатичну підтримку Китаєм Росії.

За повідомленнями західних засобів інформації, голова Китаю Сі Цзіньпін найближчим часом планує відвідати Росію, щоб зустрітися зі своїм колегою Володимиром Путіним.

Нещодавно новий очільник МЗС Китаю Цінь Ган заявив, що Захід «розпалює вогонь» війни наданням Україні зброї. Він повторив тезу про нейтральну позицію Пекіна у війні, але також заявив, що має «безмежну дружбу» з Росією, відмовившись критикувати вторгнення РФ в Україну чи навіть називати це вторгненням.