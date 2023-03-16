Китайські компанії продавали Росії стрілецьку зброю та бронежилети в 2022 році – Politico

Кілька китайських компаній, серед яких одна пов’язана із владою країни, надіслали російським підприємствам тисячу штурмових гвинтівок та інше обладнання, яке може бути використане у військових цілях. Про це написало американське видання Politico з посиланням на митні й торговельні дані.

Згідно з оприлюдненими відомостями, постачання товарів із Китаю до Росії відбувалося з червня до грудня 2022 року. Один із провідних державних оборонних підрядників Китаю, компанія China North Industries Group Corporation Limited, у червні 2022 року надіслала гвинтівки CQ-A російській компанії «Техкрим», яка співпрацює з російською державою та армією.

Гвинтівки CQ-A створені за зразком M16, але позначені як «цивільні мисливські гвинтівки. Їх використовує воєнізована поліція в Китаї та збройні сили таких країн, як Філіппіни, Південний Судан і Парагвай.

Компанія Da-Jiang Innovations Science & Technology Co., також відома як DJI, у листопаді та грудні 2022 року відправила деталі для безпвілотників (акумулятори та камери) через Обʼєднані Арабські Емірати російському дистрибʼютору. DJI перебуває під санкціями США з 2021 року, оскільки надавала владі Китаю дрони для спостереження за уйгурською меншиною в Сіньцзяні.

У грудні 2022 року Росія ввезла понад 800 тонн бронежилетів на суму близько 10 мільйонів доларів. Ці бронежилети були виготовлені турецькою компанією Ariteks. Росія також імпортувала бронежилети виробництва китайської компанії Xinxing Guangzhou Import & Export Co.

У лютому видання Der Spiegel із посиланням на свої джерела повідомило, що Китай має намір постачати російській армії дрони-камікадзе свого виробництва. За даними видання, близько сотні безпілотників мають бути відправлені до Росії вже на початку квітня.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон «дуже чітко попередив» Китай про наслідки надання військової підтримки Росії. Генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ услід за США висловив занепокоєння тим, що Китай може поставити Росії зброю, щоб допомогти їй продовжувати війну проти України.