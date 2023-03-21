Підтримка Китаєм Росії. Аналітики ISW пояснили, що може означати риторика Сі

Риторика лідера КНР Сі Цзіньпіна свідчить про те, що Китай не схильний надавати Росії підтримку для подолання невдач у її війні проти України, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Відмова Сі Цзіньпіна чітко приєднати Китай до Росії у вигаданому Путіним геополітичному конфлікті із Заходом є помітним відхиленням від оголошеного Китаєм «безмежного партнерства» з Росією перед початком російського вторгнення в Україну. Риторика Сі свідчить про те, що він не схильний повністю надавати Росії економічну та політичну підтримку, необхідну Росії для подолання невдач в Україні», – йдеться у звіті.



Аналітики нагадують, що Путін, взявши участь у Міжнародній парламентській конференції «Росія-Африка в багатополярному світі» 20 березня, заявив, що Росія та країни Африки, Азії, Близького Сходу та Латинської Америки дотримуються норм суспільних принципів, моралі та виступають проти неоколоніальної ідеології.



«Зображення Путіним передбачуваної китайсько-російської осі проти Заходу та його коментарі на конференції, ймовірно, означають посилену пропозицію країнам, що не приєдналися, сформувати певний антизахідний блок. Путін, ймовірно, сподівався, що Сі запропонує подібне бачення і відмова Сі це зробити, ймовірно, послабить вплив зусиль Путіна. Привабливість потенційного антизахідного китайсько-російського геополітичного блоку пов’язана більше з економічною та політичною могутністю Китаю, ніж із занепадом економічної потужності Росії та її військовою потужністю, яка дуже погіршилася через бойові дії в Україні», – додають дослідники.



У ISW кажуть, що постійні дипломатичні зусилля Росії отримати підтримку її війни в Україні продовжують давати мало відчутних результатів, а посилення зусиль згуртувати решту світу проти Заходу, ймовірно, не буде більш ефективним.



Голова Китаю Сі Цзіньпін зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві 20 березня і запропонував більш стримане бачення російсько-китайських відносин. Під час зустрічі 20 березня Сі та Путін наголосили на міцності китайсько-російських відносин, але в статтях, які вони опублікували 19 березня, по-різному тлумачили масштаби майбутніх відносин, звертають увагу в Інституті вивчення війни.

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У статті, опублікованій 20 березня в російському виданні «Російська газета», Сі назвав війну, яку Москва з лютого 2022 року веде проти України, «тотальним загостренням української кризи».

Він стверджує, що в цьому протистоянні «Китай… незмінно займає обʼєктивну і неупереджену позицію, докладає активних зусиль до сприяння примиренню та мирним переговорам».