Більше половини експорту українського зерна йде до Африки й Азії: у МЗС заперечили слова Путіна

Міністерство закордонних справ України заперечило заяву президента Росії Володимира Путіна про те, що Україна нібито експортує велику частину свого зерна до Європи.

«Росія не полишає спроб підірвати Чорноморську зернову ініціативу. Зазначена статистика не відповідає дійсності. З 1 серпня 2022 року Україна експортувала через зерновий коридор 25,1 мільйона тонн сільськогосподарської продукції до 45 країн світу», – заявив речник відомства Олег Ніколенко.

Він навів дані, за якими Україна експортувала:

до Африки – 2,9 мільйона тонн (11,6%)

до Азії – 12,1 мільйона тонн (48,2%)

до Європи – 10,1 мільйона тонн (40,2%)

Крім того, додав Ніколенко, частина закупленого європейськими країнами зерна відправляється до Африки та Азії як гуманітарний реекспорт.

«Тому реальна статистика експорту на Африканський континент навіть вища, ніж 11,6%. Вже не кажучи про те, що майже 50% продукції йде на підтримку азійських країн», – заявив він.

Речник МЗС вказав на те, що Чорноморська зернова ініціатива виявилася ефективною і дозволила стабілізувати світові ціни на продовольство.

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«Міжнародна спільнота, насамперед країни Африки та Азії, не мають дозволити Москві використовувати продовольство як зброю. Україна продовжить сумлінно дотримуватися своїх зобов’язань як одного із ґаранторів глобальної продовольчої безпеки. Ми також вдячні ООН та Туреччині, а також іншим партнерам, за їхні зусилля в контексті продовження «зернової угоди» на 120 днів.

Раніше Володимир Путін заявив, що Україна нібито відправляє 45% зернових до Європи і 3% – до України.

Організація Об’єднаних Націй 18 березня підтвердила продовження «зернової угоди», термін дії якої завершися того ж дня.