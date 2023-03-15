СБУ повідомила про підозру учаснику «ДНР» за вивезення українського зерна з Маріуполя до Росії

Служба безпеки України повідомила про підозру так званому «голові уряду» незаконного збройного угруповання «ДНР» через вивезення зерна з Маріуполя – про це вона повідомила 15 березня.

Йдеться про Віталія Хоценка, який підпадає під західні санкції і входить до оточення Дениса Пушиліна.

«У лавах окупаційного органу фігурант виконує завдання Москви щодо матеріально-технічного забезпечення бойовиків, які беруть участь у збройній агресії проти України. Також він відповідає за вивезення українського зерна, вугілля та граніту з Маріупольського порту до країни-агресора. Крім цього, зловмисник є одним з ключових організаторів фейкового референдуму щодо «приєднання» захопленої території Донеччини до складу Росії», – заявила пресслужба СБУ.

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Підозру кваліфікували за статтями про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та створення терористичної групи.

За даними СБУ, Хоценко наразі перебуває на окупованому сході України, але відомству відомі його місця перебування та маршрути переміщення.

Влітку 2022 року кореспонденти проєкту Крим.Реалії неодноразово повідомляли, що в Севастополі на російські балкери завантажують зерно зі, ймовірно, материкової України. Незаконне вивезення Росією українського зерна через окупований Крим до третіх країн розслідує українська прокуратура. Росія звинувачення Києва у крадіжці зерна відкидає.