СБУ повідомила про підозру так званому «міністру транспорту» окупованої частини Херсонщини

Служба безпеки повідомила про підозру так званому «міністру транспорту Херсонської області», призначеному торік російськими силами на окупованій частині регіону.

«Він виконував завдання Москви щодо перелаштування місцевої транспортної системи під забезпечення потреб військових угруповань країни-агресора на південному фронті. Крім цього, він є одним із організаторів депортації українських дітей з окупованої частини Херсонщини до Росії під виглядом поїздок до дитячих таборів. Також під його керівництвом загарбники тоннами вивозили морськими суховантажами українське зерно до РФ», – йдеться в повідомленні.

Підозру за статтями про дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади та незаконне перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави.

«Наразі фігурант перебуває у тимчасово окупованому Скадовську. Втім співробітники СБУ знають про місця його переміщення та проводять комплексні заходи для притягнення до відповідальності», – повідомили в СБУ.

11 листопада 2022 року Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Російські військові відступили з правого берега Дніпра, де, зокрема, розташований обласний центр. Нині під окупацією військ РФ перебуває лівобережжя Херсонщини.