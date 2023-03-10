В Україні планують сівбу ярих культур на 206,5 тисяч га менше, ніж торік – уряд

Сівба ярих культур почалася в Одеській області, раніше, ніж минулого року – про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України 10 березня.

При цьому під сівбу ярих культур планують на меншій площі, ніж торік:

«Станом на 9 березня 2023 року прогнозовані площі посіву основних ярих культур під урожай 2023 року на контрольованій Україною території складають 5 700,1 тисяч га, що на 206,5 тисяч га менше від показника минулого року», – йдеться в повідомленні.

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Наразі в Одеській області засіяли 16,1 тисячі гектарів зернових та зернобобових культур.

У січні Мінагрополітики прогнозувало, що посівна площа всіх категорій господарств на підконтрольній території України під урожай 2023 року має скласти 21,8 млн га, що на 6,8 млн га менше від показника 2021 року (28,6 млн га).