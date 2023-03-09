У Туреччині відбуваються переговори про продовження зернової угоди

У Туреччині відбуваються переговори з ООН, Україною та Росією щодо продовження угоди про вивезення українського зерна з портів, які блокують російські сили. Про це 9 березня повідомив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар.

Раніше для доставки зерна було організовано «зерновий коридор» у Чорному морі. У середині листопада дію договору продовжили на 120 днів.

За повідомленнями російських ЗМІ, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив країни Заходу в тому, що це вони «поховали» зернову угоду. 1 березня на зустрічі з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу Лавров назвав умовою продовження дії домовленостей «урахування інтересів російських виробників сільгосппродукції та добрив у плані безперешкодного доступу на світові ринки».

Російське вторгнення в лютому минулого року призвело до того, що українські чорноморські порти були заблоковані військовими кораблями Москви. Це тривало доти, доки укладена в липні 2022 року угода уможливила безпечний експорт критично важливих поставок продовольства.

Угода буде автоматично продовжена 18 березня на пів року, якщо Москва чи Київ не заперечуватимуть. Документи були підписані з одного боку Росією, Туреччиною та ООН, з іншого – Україною, Туреччиною та ООН. Прямих домовленостей Москви і Києва з цього питання немає.