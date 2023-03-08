Наступного тижня ООН і Росія планують обговорити продовження зернової угоди

Головний торговий представник ООН Ребека Грінспан зустрінеться з високопоставленими російськими посадовцями в Женеві наступного тижня, щоб обговорити продовження угоди, яка дозволяє експорт українського зерна на тлі війни Росії в країні, заявив речник ООН.



«Це наступний крок, і ми побачимо, чи потрібно щось більше, ніж це», – сказав журналістам заступник речника ООН Фахан Хак, якого цитує агенція Reuters.



За його словами, генсекретар продовжить «робити все можливе, щоб усунути перешкоди для експорту російських добрив».

За повідомленнями російських ЗМІ, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив країни Заходу в тому, що це вони «поховали» зернову угоду. 1 березня на зустрічі з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу Лавров назвав умовою продовження дії домовленостей «урахування інтересів російських виробників сільгосппродукції та добрив у плані безперешкодного доступу на світові ринки».

Російське вторгнення в лютому минулого року призвело до того, що українські чорноморські порти були заблоковані військовими кораблями Москви. Це тривало доти, доки укладена в липні 2022 року угода уможливила безпечний експорт критично важливих поставок продовольства.

Угода буде автоматично продовжена 18 березня, якщо Москва чи Київ не заперечуватимуть. Документи були підписані з одного боку Росією, Туреччиною та ООН, з іншого – Україною, Туреччиною та ООН. Прямих домовленостей Москви і Києва з цього питання немає.