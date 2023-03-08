Ґутерріш заявив у Києві про «критичну важливість» продовження зернової угоди

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш заявив у Києві 8 березня, що надзвичайно важливо продовжити міжнародну угоду, яка дозволяє продовжити експорт зерна з охопленою війною України.

«Я хочу підкреслити критичну важливість продовження Чорноморської ініціативи щодо зерна після 18 березня і роботи над створенням умов для максимально можливого використання експортної інфраструктури через Чорне море, відповідно до цілей ініціативи», – сказав очільник ООН.

Президент України Володимир Зеленський також заявив, що для всього світу «критично необхідне» поновлення угоди.

Угода уможливила експорт 23 мільйонів тонн зерна з трьох окремих українських портів, нагадав Ґутерріш. Домовленість «сприяла зниженню глобальної вартості продовольства та запропонувала важливу допомогу людям, які також платять високу ціну за цю війну, особливо в країнах, що розвиваються», сказав генеральний секретар ООН.

«Експорт українських, а також російських, продовольства та добрив має важливе значення для глобальної продовольчої безпеки та цін на продовольство», – додав він.

Відповідно до торішньої угоди, Росії гарантували право експортувати добрива без західних санкцій. У Москві наполягають, що частина угоди не була дотримана.

Російське вторгнення в лютому минулого року призвело до того, що українські чорноморські порти були заблоковані військовими кораблями Москви. Це тривало доти, доки укладена в липні 2022 року угода уможливила безпечний експорт критично важливих поставок продовольства.

Угода буде автоматично продовжена 18 березня, якщо Москва чи Київ не заперечуватимуть. Документи були підписані з одного боку Росією, Туреччиною та ООН, з іншого – Україною, Туреччиною та ООН. Прямих домовленостей Москви і Києва з цього питання немає.