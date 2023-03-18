В ООН підтвердили продовження «зернової угоди»

Організація Об’єднаних Націй підтвердила продовження «зернової угоди», термін дії якої завершися в суботу, 18 березня, пише пресслужба організації.

«Чорноморська зернова ініціатива, підписана у Стамбулі 22 липня 2022 року, була продовжена. Ініціатива дозволяє полегшити безпечне судноплавство для експорту зерна та пов'язаних з ним продуктів харчування та добрив, включаючи аміак, з певних українських морських портів», – сказано в повідомленні організації.

Там нагадали, що від початку дії угоди близько 25 мільйонів тонн агропродукції було доставлено до 45 країн світу, що сприяло зниженню світових цін на продовольство та стабілізації ринків.

При цьому в ООН не уточнили, на який саме термін було продовжено «зернову угоду».

18 березня віцепрем’єр-міністр відновлення Олександр Кубраков повідомив, що дію «зернової угоди» було продовжено на 120 днів.

14 березня Туреччина, яка є учасником переговорів, заявила, що Росія погодилася підтримати 60-денне продовження зернової угоди. Водночас, за даними Анкари, переговори щодо продовження угоди ще тривають.

Україна каже, що Росія порушує встановлені в угоді про транспортування українського зерна терміни, коли заявляє про строки 60 днів. За словами міністра інфраструктура України Олександра Кубракова, угода про Чорноморську зернову ініціативу передбачає продовження як мінімум на 120 днів.