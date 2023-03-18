Зеленський щодо нових санкцій: «це частина глобального тиску на Росію»

Українські санкції – це частина глобального тиску на Росію, наголосив президент Володимир Зеленський у новому вечірньому зверненні 18 березня.

«Є нові санкції РНБО. Більш ніж 400 осіб та компаній. Більшість із них – російські. Це ВПК держави-терориста. Але також це іранські та сирійські особи, ті, хто допомагає терору. Кожен такий наш санкційний крок ми ретельно опрацьовуємо», – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що всі, хто виробляє зброю для терору проти України, «допомагає Росії розпалювати агресію, зокрема постачаючи «Шахеди», та підтримує російську руйнацію міжнародного права, можуть бути лише маргіналами для світу».

«Є лише один суб’єкт, який руйнує життя: це Росія. Є лише один спосіб захистити життя: треба вигнати російську армію з української землі. І ми це зробимо. Слава всім нашим воїнам, які зараз у бою! Слава кожному і кожній, хто допомагає!», – підкреслив президент.

18 березня Україна запровадила санкції проти президента Сирії Башара аль-Асада, йдеться в указі президента Володимира Зеленського.

Згідно з документом, санкції проти Асада запроваджені терміном на 10 років.

Також санкції введено проти прем’єр-міністра Сирії Хусейна Арнуса та міністра закордонних справ цієї країни Фейсала аль-Мікдада. Крім того, під обмежувальні заходи потрапив командувач «Корпусу вартових ісламської революції» – командування БПЛА Повітряно-космічних сил Агаджані Саїд Ара Джані.

Санкції запроваджено і проти інших громадян Ірану. Усього у списку 300 імен фізичних осіб, більшість з яких – це громадяни РФ. Також санкції запроваджено ще проти 141 юридичної особи, серед яких компанії з Росії, Ірану, ОАЕ.

Обмеження накладаються введенням у дію рішення РНБО «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».