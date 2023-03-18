Україна запровадила санкції проти президента Сирії Асада і низки осіб

Україна запровадила санкції проти президента Сиірї Башара аль-Асада, йдеться в указі президента Володимира Зеленського від 18 березня.

Згідно з документом, санкції проти Асада запроваджені терміном на 10 років.

Також санкції введено проти прем’єр-міністра Сирії Хусейна Арнуса та міністра закордонних справ цієї країни Фейсала аль-Мікдада.

Крім того, під обмежувальні заходи потрапив командувач «Корпусу вартових ісламської революції» – командування БПЛА Повітряно-космічних сил Агаджані Саїд Ара Джані.

Санкції запроваджено і проти інших громадян Ірану. Усього у списку 300 імен фізичних осіб, більшість з яких – це громадяни РФ.

Також санкції запроваджено ще проти 141 юридичної особи, серед яких компанії з Росії, Ірану, ОАЕ.

Обмеження накладаються введенням у дію рішення РНБО «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Торік Україна розірвала дипломатичні відносини з Сирією. Нещодавно у Москві Башар Асад заявив про повну підтримку дій Володимира Путіна, назвавши війну РФ проти України боротьбою «зі «старими і новими нацистами».