Асад у Москві висловився про війну в Україні – сказав Путіну про підтримку РФ у «боротьбі з нацистами»

Президент Сирії Башар аль-Асад на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві заявив про підтримку РФ у боротьбі зі «старими і новими нацистами».

«Хочу повторити сирійську позицію на підтримку цієї спецоперації проти неонацистів та старих нацистів. Я кажу, що це старі й нові нацисти, тому що Захід як приймав старих нацистів у себе на землі, так і зараз їх підтримує», – сказав Асад, якого цитують російські ЗМІ.

Він фактично підтримав наративи Кремля, який заперечує загарбницьку війну проти України і називає дії російських військових «спецоперацією», метою якої є «демілітаризація і денацифікація України».

Асад прибув до Москви увечері 14 березня. Його візит до Кремля – перший із початку російського повномасштабного вторгнення в Україну. Востаннє Путін та Асад бачилися у вересні 2021 року.

Асад керує Сирією з 2000 року, його режим активно підтримується Росією, яка відправила в Сирію військові сили та іншу допомогу, щоб допомогти йому втримати владу в охопленій багаторічною громадянською війною країні.