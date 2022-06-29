Зеленський відреагував на визнання Сирією окупаційних структур на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після визнання Сирією окупаційних структур на Донбасі Україна більше не матиме жодних відносин з цією країною.



«Росія все ж таки вичавила із Сирії повідомлення про нібито визнання окупаційних структур на Донбасі як нібито держав. Це нікчемна історія. І в такому разі жодних відносин України із Сирією більше не буде, а санкційний тиск проти Сирії навпаки буде ще більше», – сказав він у відеозверненні.

29 червня Сирія ухвалила рішення визнати «незалежність та суверенітет» так званих «Донецької та Луганської народних республік».

21 лютого російський президент Володимир Путін спочатку оголосив про визнання Росією незалежності окремих районів Донецької та Луганської областей. 24 лютого Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР». Відтоді триває російське масштабне військове вторгнення в Україну.