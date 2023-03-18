Естонія вимагає виключити представників РФ зі складу Ради Європи

Влада Естонії вимагає виключити представників РФ із числа співробітників Ради Європи, йдеться у заяві міністра закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсала в твіттері в суботу, 18 березня.

«Зважаючи на триваючу агресивну війну Росії проти України та повне ігнорування Росією міжнародного права, є неприйнятним, щоб громадяни Росії продовжували працювати у Раді Європи», – йдеться у листі естонського чиновника.

Офіційний лист було адресовано генеральному секретарю Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич та голові Комітету міністрів Ради Європи Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гілфадоттір.

Рейнсал також зазначив, що факт присутності громадян РФ у Раді Європи «дискредитує організацію, що створена для захисту та укріплення прав людини, демократії та верховенства права у Європі».

«Також не можна недооцінювати ризики зовнішнього тиску на співробітників. Тому необхідні подальші кроки, щоб зберегти довіру до Ради Європи», – зазначено у листі.

Європейський фонд миру був створений у березні 2021 року для фінансування заходів спільної зовнішньої політики та політики безпеки, пов’язаних із військовими та оборонними питаннями. Зокрема, Європейський фонд миру дозволяє ЄС фінансувати дії, спрямовані на зміцнення потенціалу країн, що не входять до ЄС, а також регіональних і міжнародних організацій у військових і оборонних питаннях.

Завдяки Фонду ЄС підтримує Збройні сили України, а також багато інших країн.