МЗС Латвії заборонило 35 росіянам в’їзд в країну через підтримку агресії проти України

МЗС Латвії внесло до списку персон нон-ґрата 35 громадян РФ, які підтримали російську агресію в Україні, серед них – співаки, актори, телеведучі, політологи та журналісти.

Як пише видання Delfi, всім, хто потрапив до списку «небажаних» у Латвії, заборонено в’їзд в країну на невизначений термін.

До списку потрапили колишній «посол» так званої «ЛНР» у Москві Родіон Мірошник, виконавці Ярослав Дронов (Shaman), Акім Апачов (Гасанов), Наталія Качура, Надєжда Бабкіна, Олександр Маршал. Під обмеження також потрапили телеведучі Лєра Кудрявцева, Юлія Барановська, Руслан Осташко, актори Поліна Агурєєва, Кирило Кузнєцов, Станіслав Старовойтов, політологи Євген Сатановський, Геворг Мірзаян, Ростислав Іщенко, Дмитро Євстаф’єв, журналісти Михайло Шахназаров і Юлія Витязева.

«Латвія рішуче засуджує неспровоковану та невиправдану війну Росії в Україні, яка триває вже понад рік і в якій щодня гинуть українські мирні громадяни та військові Збройних сил через жорстокі дії російських ЗС. Підтримка злочинів, вчинених кремлівським режимом, означає спільну відповідальність за злочини, тому в’їзд таких осіб до Латвії неприпустимий», – зазначили у МЗС Латвії.

Раніше МЗС Росії запровадило санкції проти 144 громадян Латвії, Литви та Естонії. До списку, як зазначили у міністерстві, увійшли «найворожіше» налаштовані до Росії міністри, депутати, громадські діячі та журналісти країн Балтії.

З початку повномасштабної російської агресії Естонія, Латвія та Литва послідовно підтримують Україну та позбавляються зв’язків із Росією. У країнах Балтії зносять пам’ятники радянської доби, скорочують присутність російської мови у програмах освітніх закладів, вводять обмеження отримання посвідки на проживання громадянам РФ. Водночас влада Естонії, Латвії та Литви закликає країни ЄС активно допомагати Україні у звільненні її територій від російських військ.