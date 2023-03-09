Росія запровадила санкції проти 144 громадян Естонії, Латвії та Литви – трьох країн-членів ЄС і НАТО, які є одними з найбільших прихильників України після початку повномасштабного вторгнення Росії.

У заяві МЗС Росії від 9 березня йдеться про те, що цей крок є відповіддю на «лобіювання санкцій та інших заходів проти Росії, втручання у внутрішні справи та розпалювання русофобських настроїв» трьома країнами Балтії.

Москва заявляє, що ці 144 громадян причетні до «варварської кампанії з масового знесення пам'яток радянським воїнам-визволителям, переслідування російськомовного населення, переписування історії, героїзації нацизму».

З початку повномасштабного російського вторгнення більшість країн ЄС надають Україні свою підтримку.