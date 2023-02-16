Парламент Естонії ухвалив закон про демонтаж радянських пам’ятників

Рійгікогу (парламент Естонії) ухвалив поправки до Будівельного кодексу і Закону про державне майно, що регламентують демонтаж радянських пам’ятників, повідомив телеканал «Настоящее время» (створений Радіо Свобода за участю «Голосу Америки»).

Закон встановлює правила демонтажу із суспільного простору невідповідних споруд, особливо радянських монументів. Раніше при знесенні й перенесенні пам’ятників необхідно було діяти на підставі загальноправових і кримінальних норм. Наразі відповідні норми закріплені у правилах будівельної галузі.

«Загальнодоступна частина будівлі, а також публічно виставлений пам’ятник, скульптура, меморіал та інший об’єкт не повинні розпалювати ненависть, підтримувати чи виправдовувати окупаційний режим, акт агресії, геноцид, злочин проти людяності чи воєнний злочин», – йдеться у поправках.

Усі об’єкти мають бути приведені у відповідність до нових вимог протягом шести місяців із моменту набрання чинності законом. Для вирішення спорів щодо знесення об’єктів радянської доби створять урядову комісію, яка зможе дати оцінку відповідності об’єкта вимогам нових поправок.

У листопаді минулого року робоча група з радянських пам’ятників при державній канцелярії Естонії рекомендувала знести або замінити 244 із 322 радянських пам’ятників на території країни. Із рекомендованих під знесення 56 монументів демонтовано. Ще 74 радянські пам’ятники визнали нейтральними. Доля ще чотирьох меморіалів вирішуватиметься під час громадської дискусії.