Естонія зазнала масштабної російської кібератаки після демонтажу радянського пам’ятника

Влада Естонії повідомила «наймасштабнішу кібератаку з 2007 року» невдовзі після демонтажу пам’ятника радянських часів у прикордонному регіоні.

«Вчора Естонія зазнала наймасштабніших кібератак з 2007 року», — написав у твітері 18 серпня заступник секретаря з питань цифрової трансформації Міністерства економіки та комунікацій Естонії Луукас Ільвес.

Водночас він додав, що атаки типу «відмова в обслуговуванні» були неефективними і залишилися «переважно непомітними» для населення.

«За деякими короткими і незначними винятками, сайти залишалися повністю доступними протягом дня. Електронна Естонія працює», — написав Ільвес, вживши вислів E-Estonia. Ця країна вважається піонером цифровізації в Європі.

Читайте також: Литва і Данія підтримують загальноєвропейську заборону на видачу віз громадянам Росії – ЗМІ

Приблизно 1,3 мільйона громадян Естонії можуть завершити майже всі адміністративні процедури через Інтернет.

Російська хакерська група Killnet взяла на себе відповідальність за атаку, повідомивши у своєму Телеграм-акаунті 17 серпня, що заблокувала доступ до понад 200 державних і приватних установ Естонії, в тому числі онлайн-системи ідентифікації громадян.

Група заявила, що вдалася до атаки після того, як 16 серпня радянський танк Т-34 був демонтований з постаменту в місті Нарва і переміщений до музею.

Інженери 16 серпня почали демонтувати один із радянських меморіалів – танк Т-34 – у Нарві, неподалік від кордону з Росією.